РИАМО - 16 фев. 16 пар в этом году поженятся 20 марта на площадке «Якиманка Холл» в рамках проекта мэра Москвы по регистрации браков на необычных площадках, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Регистрации пройдут для 16 пар 20 марта.

«Подать заявление на регистрацию брака в «Якиманка Холл» можно лично в Чертановском отделе ЗАГС или онлайн на портале госуслуг и на портале mos.ru. Для этого необходимо только оплатить госпошлину в размере 350 рублей», - говорится в сообщении.

«Якиманка Холл» – это двухуровневый зал, отделанный в светлых тонах, оборудованный современным освещением. Также в зале расположена фотозона, оформленная исходя из времени года.

Помещение находится в центре города недалеко от парка «Музеон».