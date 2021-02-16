РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Подольск оказался на шестом месте по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье по итогам 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На конец 2020 года в городском округе Подольске насчитывалось свыше 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе более 9,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. По количеству субъектов МСП Подольск занимает 6 место среди муниципальных образований Московской области», - говорится в сообщении.

Численность работников субъектов МСП, занятых в экономике, составляет порядка 55 тысяч человек. Наибольшее количество работников малых (в том числе микропредприятий) и средних предприятий занято в торговле - 25%, обрабатывающих производствах - 25%, операциях с недвижимым имуществом и услугах - 14%, строительстве - 11%, транспорте - 8%, научной и технической деятельности - 5%, информации и связи - 2,4%.