РИАМО - 16 фев. По итогам 2020 года российскую столицу посетили 13,6 миллиона туристов, что на 46% меньше, чем в 2019 году, несмотря на пандемию Covid-19, туриндустрия города выдержала этот удар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2019 году Москву посетили 25,1 миллиона человек, что является рекордным числом, напомнил градоначальник.

«Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Порядка 800 тысяч иностранцев — это люди, успевшие побывать в городе в январе-феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на нее надежды», — написал Собянин в своем личном блоге.

В столице за минувший год побывали 12,8 миллиона гостей из других регионов РФ. К примеру, объем внутреннего турпотока в Берлине составил порядка 11,1 миллиона поездок, а в Стамбуле — 7,4 миллиона.

Доходы Москвы от туризма, как и у многих других зарубежных городов, сократились из-за ситуации с коронавирусом. Тем не менее за минувший год в бюджет от этой отрасли поступило свыше 77 миллиардов рублей. Инвестиции в развитие отрасли с лихвой окупились, отметил Собянин.

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