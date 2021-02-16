РИАМО - 16 фев. Подмосковные ветеринарные врачи обнаружили очаг бешенства животных в городском округе Луховицы, зараженной оказалась домашняя собака, которая, предположительно, контактировала с дикой лисой, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Обследование проведено 15 февраля. Бешенство выявлено у 15-летней собаки, принадлежащей жителю поселка Фруктовая. При исследовании головного мозга обнаружен антиген вируса бешенства», — сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

По его словам, с жалобой на изменение в поведении беспородной собаки в Луховицкую ветстанцию мужчина обратился 10 января. Животное ранее против бешенства не вакцинировалось. Собаку изолировали в карантинном помещении ветстанции.

Владелец животного рассказал, что три недели назад видел лисицу в указанном населенном пункте. Территория его участка не огорожена, поэтому возможность контакта дикого животного с домашним не исключена.

Подготовлено представление об установлении карантина по бешенству животных на территории Луховиц для дальнейшего установления ограничительных мероприятий.

С начала года это четвертый очаг заболевания бешенством в Луховицах. Все случаи были выявлены у домашних собак, которые не были привиты против бешенства. Это является нарушением законодательства.