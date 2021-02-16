РИАМО - 16 фев. Маркетплейс Ozon 15 февраля зарегистрировал свою микрофинансовую компанию, данные об этом размещены в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Уставной капитал компании составляет 1 миллион рублей. Учредителями являются ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

«Ozon продолжает развитие финансовых сервисов и расширение числа партнеров. Компания намерена и дальше увеличивать количество предлагаемых ей продуктов», —​ говорится в материале.

Капитализация Ozon на текущий момент составляет около 11 миллиардов долларов. Этой крупнейший российский ретейлер по уровню рыночной капитализации. ​