РИАМО - 16 фев. Маркетплейс Ozon 15 февраля зарегистрировал свою микрофинансовую компанию, данные об этом размещены в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.
Уставной капитал компании составляет 1 миллион рублей. Учредителями являются ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».
«Ozon продолжает развитие финансовых сервисов и расширение числа партнеров. Компания намерена и дальше увеличивать количество предлагаемых ей продуктов», — говорится в материале.
Капитализация Ozon на текущий момент составляет около 11 миллиардов долларов. Этой крупнейший российский ретейлер по уровню рыночной капитализации.
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