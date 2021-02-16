РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Во вторник в здании территориального управления «Малаховка-Красково» администрации городского округа Люберцы открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении теруправления.

«С 16 февраля жители Малаховки смогут сделать прививку от Covid-19 по адресу: улица Комсомольская, дом 1А, 1 этаж, кабинет 18 (здание теруправления). Мобильный пункт вакцинации будет работать по вторникам и средам с 16:00 до 21:00, по субботам - с 11:00 до 15:00. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС», - говорится в сообщении.

Предварительная запись на прививку не требуется.

Кроме того, в теруправлении отметили помощь депутата местного совета Вячеслава Губина в организации работы и оснащении данного пункта вакцинации.