РИАМО - 16 фев. Маэстро моды Александр Васильев и популярная поэтесса Вера Полозкова проведут встречи с читателями в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский», сообщили в сети книжных «Читай-город».

ТРЦ «Европейский» находится на площади Киевского вокзала, 2. Количество участников встреч ограничено. Всем пришедшим необходимо надеть маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Экскурсия в модную историю

Во вторник в 19:00 ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев расскажет, кто и как создает тренды и влияет на то, что люди носят каждый день. Васильев приоткроет тайны истории моды и поведает, как русская культура вдохновляла западных дизайнеров в XX веке, какие катаклизмы прошлого до сих пор сказываются на стиле, как носить винтаж и находить настоящие сокровища в стоковых магазинах.

Кроме того, на встрече Александр Васильев представит читателям свою новую книгу «Формула моды. Тайны прошлого, тренды настоящего, взгляд в будущее». В ней маэстро рассказывает, как с помощью одежды подчеркивать свои достоинства, формировать базовый гардероб, выглядеть элегантно в любой жизненной ситуации. Книгу иллюстрируют цветные фотографии из личной коллекции Фонда Александра Васильева - издание можно рассматривать как альбом по истории моды. Снимки покажут зрителям в прямом эфире.

Мода — зеркало истории: она всегда отражает процессы, которые происходят в обществе. Участники встречи обсудят с Александром Васильевым, как можно «прочитать» по гардеробу экономические и политические кризисы, эпидемии и природные катаклизмы. Гости смогут задать автору любые вопросы по истории моды.

Только в день встречи в магазине «Читай-город» книгу Александра Васильева можно приобрести по специальной цене в 999 рублей. При этом другие скидки и карты лояльности «Читай-город» и «Гоголь-Моголь» действовать не будут, начисление бонусов за покупку книги не производится.

«Работа горя» от Веры Полозковой

Поэтесса, актриса и певица Вера Полозкова представит гостям «Читай-города» в «Европейском» свою новую книгу «Работа горя», включающую сотню стихотворений, написанных за восемь лет. Презентация книги состоится 19 февраля в 19:00.

Вера Полозкова - автор поэтических сборников «Фотосинтез», «Непоэмание», «Осточерчение», «Ответственный ребенок». Общий тираж ее книг составляет около 200 тысяч экземпляров. Полозкова постоянно гастролирует по стране с концертами и является одним из самых востребованных и популярных русскоязычных поэтов.

«Работа горя» — новая книга поэзии Веры. По словам автора, «это книга, которая собиралась, копилась, нарастала семь лет подряд: тяжелых лет, прекрасных лет, в течение которых родилось трое моих детей, был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира, начинались войны между самыми дорогими мне странами, уходили из жизни мои друзья, люди вокруг меня являли чудеса душевной щедрости или выбирали предать все, что провозглашали и любили; когда все, что я знала о себе, все, каким я видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку. Это книга о том, как тесно переплетены в нас все эти состояния: бессилия, горечи, любви, ярости, смирения, отчаяния, упоения настоящим».