РИАМО - 16 фев. Мошенникам сегодня приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана клиентов банков, так как уровень финансовой грамотности граждан растет, передает РИА Новости.

Злоумышленники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла остановить хищение средств.

«Мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять деньги и перевести их через платежный терминал или банкомат другого банка», — сказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.

Именно поэтому банк видит только, что деньги были сняты со счета, но куда они ушли потом — неизвестно. Это один из серьезных вызовов в сфере финансовой безопасности.

Сычев отметил, что те, кто отрабатывал схему с использованием методов социальной инженерии и вывел ее на криминальный рынок, уже заработали огромные деньги. Злоумышленники «выбросили» данную схему другим участникам рынка, которые ее используют повсеместно. И чем дальше, тем этих схем больше, подчеркнул эксперт.

В Центробанке призвали банки более тщательно следить за своими системами дистанционного обслуживания и за обработкой платежей.​

Правила кибербезопасности: как не попасться на уловки мошенников в интернете>>