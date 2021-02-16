РИАМО - 16 фев. Подполковник совершил самоубийство в рабочем кабинете в Мытищинском научно-исследовательском институте (НИИ) радиоизмерительных приборов, сообщает ТАСС.

«В одном из кабинетов Мытищинского НИИ радиоизмерительных приборов обнаружено тело 39-летнего подполковника, который покончил жизнь самоубийством», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины трагедии.

Очевидцев инцидента и сослуживцев погибшего уже опросили следователи. ​