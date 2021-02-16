РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В электричке, следующей со станции Люберцы-1 в сторону области, замерзли и не открываются двери, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Электричка стартовала от станции Люберцы-1 в 13:09.

Пассажирам для того, чтобы попасть на электричку, приходится бегать по платформе и искать открытые двери.

Практически во всех вагонах двери не открываются. Для того, чтобы все пассажиры успевали покинуть электричку на некоторых станциях, им пришлось срывать стоп-кран.