РИАМО - 16 фев. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 41 объект, в том числе 26 лотов разыграют на электронных аукционах, 15 - на «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду земельный участок под пищевую промышленность площадью 23 074 квадратных метра в Орехово-Зуевском городском округе, взять в аренду помещение под магазин площадью 65,9 квадратного метра в Павловском Посаде», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, желающие могут приобрести здание с земельным участком площадью 1825 квадратных метров под коммунальное обслуживание в Серпухове.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные для продажи и аренды на сегодняшний день, можно на Едином портале торгов Московской области/