РИАМО - 16 фев. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников озвучил заявку столицы принять участие в электронном сборе подписей на довыборах в городскую думу, заявку передали в ЦИК России.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила зампреду Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму по вопросу сбора подписей за кандидатов в депутаты столичного парламента в электронном виде. Венедиктов подготовил обращение в Мосгордуму по этому вопросу.

«Когда собирали заявку, в Москве некоторые округа остались без депутатов, поэтому, наверно, заявку, к сожалению, не подавали. Элла Александровна (Памфилова - ред.), можете принять нашу заявку сейчас», - сказал Шапошников в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Председатель ЦИК приняла заявку Москвы. По ее словам, заявку на электронный сбор подписей на выборах 2021 года подали пять регионов страны: Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области. Тульская область на данный момент рассматривает такую возможность.