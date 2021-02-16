РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Воспитанники двух детсадов Подольска передали 250 литров пластика для благотворительной акции «Добрые крышечки», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях, 15 февраля, специалисты компании регоператора по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» вывезли 250 литров пластика для всероссийской благотворительной акции «Добрые крышечки». Вторсырье в благотворительных целях собрали воспитанники детских садов №66 «Пчелка» и №16 «Колокольчик» Подольска. Ребята под руководством воспитателей второй год являются активными участниками проекта», - говорится в сообщении.

По условиям акции «Добрые крышечки», деньги, вырученные от переработки пластика, отправляются на приобретение средств передвижения детям-сиротам с ограниченными возможностями. При этом участники проекта не только помогают детям, но и делают первые шаги в раздельном сборе отходов и уменьшают экологическую нагрузку на природу Подмосковья.