РИАМО - 16 фев. С 8 по 12 февраля в Подмосковье провели 24 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Шаховская на торгах по продаже земельного участка площадью 2,6 тысячи квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства итоговая цена составила около 600 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Новые предложения в Подмосковье выставляют на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.

Ранее субъектам малого и среднего бизнеса предложили принять участие в аукционе по аренде земельного участка в поселке Часцы Одинцовского округа. Участок площадью 9,6 тысячи квадратных метров расположен на 52-м километре Можайского шоссе и подходит для размещения банка, магазина, кафе или гостиницы.