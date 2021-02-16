РИАМО – 16 фев. Правительство РФ выделит свыше 2,4 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Деньги направят в 22 российских региона, чтобы они смогли реализовать более 30 проектов.

«Речь в том числе идет о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газопроводов и водопроводов», - говорится в сообщении.

Также это позволит создать 7 тысяч новых рабочих мест на селе. Кроме того, дополнительные 1,16 миллиарда рублей направят на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых.​​