РИАМО - 16 фев. Земельный участок в подмосковном Воскресенске сдали в аренду с превышением начальной цены годовой платы в 19 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

С 8 по 12 февраля в торгах по аренде земельных участков в Московской области принял участие 31 человек. В электронных аукционах по аренде имущества участвовали три человека.

«Так, например, в городском округе Воскресенск на торгах по аренде земельного участка площадью 1320 квадратных метров на лот претендовало три участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 19 раз», - сообщили в пресс-службе.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье можно на Едином портале торгов Московской области.