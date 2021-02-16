РИАМО - 16 фев. Девочка попала в больницу в Раменском городком округе с отверткой в глазу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девочка получила травму во время игры с младшим братом.

«Да, действительно, был такой инцидент», - сказал собеседник агентства.

Ранее в столице умер подросток, который получил травмы при катании на тюбинге, привязанном к автомобилю. 15-летний мальчик врезался в дерево.