РИАМО - 16 фев. В столице снег убрали в 75% дворов, также очистили около 60% кровель зданий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения.

«По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что также очистили от снега почти 60% кровель жилых и нежилых строений столицы.

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