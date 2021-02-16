РИАМО - 16 фев. Движение транспорта временно перекрыто по улице Адмирала Корнилова из-за возгорания автозаправки в поселении Сосенское новой Москвы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Возгорание произошло в районе улицы Адмирала Корнилова, 62. По предварительной информации, в соседнем здании загорелась бытовка, после чего огонь перекинулся на резервуар с топливом на АЗС.

«Временно перекрыто движение по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда №7038 до Проектируемого проезда №134», — говорится в сообщении.

Кроме того, задерживаются маршруты автобусов №№ 433 и 600. На месте работают оперативные службы.