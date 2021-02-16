РИАМО - 16 фев. В России операторы сотовой связи работают над созданием дополнительных сервисов​, чтобы хранить цифровые рубли на смартфонах или смарт-часах, пишет во вторник газета «Известия».

О планах сообщили представители «Билайна» и «Мегафона». Предполагается, что хранение цифровых рублей в мобильных телефонах или смарт-часах будет удобным для пользователя.

«Основной риск проекта — качество идентификации клиентов по номеру телефона», - говорится в сообщении.

С помощью смартфона можно будет хранить денежные средства, переводить и расплачиваться ими. В роли идентификатора для привязки цифрового рубля к кошельку может выступать уже существующие сервисы сотовых операторов.

Эксперты считают, что перед привязкой цифрового кошелька к номеру телефона необходимо быть точно уверенным, что его использует именно тот человек, на которого он зарегистрирован.​

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