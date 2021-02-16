РИАМО - 16 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили 643 случая коронавирусной инфекции, больше всего случаев заболевания зафиксировали в Щелкове (61) и Люберцах (54), сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Балашихе за сутки подтвердили 49 случаев заражения, в Королеве – 39, в Раменском – 37, в Сергиевом Посаде – 36, в Мытищах и Ленинском – по 28, в Одинцове – 26, в Красногорске – 25.

18 новых случаев выявили во Фрязине, 17 – в Истре, 16 – в Химках, по 15 – в Богородском округе и Дубне, 15 – в Подольске, по 14 – в Домодедове, Павловском Посаде и Пушкине, по 11 – в Ивантеевке и Солнечногорске.

Еще девять случаев зафиксировали в Долгопрудном, по семь – в Жуковском и Реутове, по шесть – в Воскресенске, Чехове, Электростали и Клину, по пять – в Краснознаменске, Лобне и Лыткарине, по четыре – в Егорьевске, Лосино-Петровском и Орехово-Зуеве, по три – в Зарайске, Ступине и Красноармейске, по два – в Дубне, Луховицах, Серпухове, Электрогорске и Кашире, по одному – в Можайске, Пущине, Талдоме, Шаховской, Рузе, Черноголовке и Звездном городке.

Ни одного случая за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Коломне, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминске, Озерах, Протвине, Рошале, Шатуре и Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 206 475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 4297 пациентов, врачи вылечили 168 010 человек.

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16 ФЕВРАЛЯ

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.