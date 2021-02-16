РИАМО - 16 фев. Специалисты планируют завершить реставрацию памятника Минину и Пожарскому до 2022 года, работы уже начались, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Сыгран конкурс, и сейчас ведутся (работы – ред.), может, это и незаметно, но реставрация практически началась, потому что проходят мероприятия, связанные с разработкой планов по сохранению в ходе реставрации всего комплекса Красной площади и археологического наследия», - сказал Левыкин.

Он добавил, что работы по реставрации планируется завершить до 2022 года​.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве.

Изначально памятник был установлен на Красной площади перед Верхними торговыми рядами, позднее переименованными в ГУМ. В настоящее время стоит у Покровского собора, куда был перенесен в 1931 году в связи с реконструкцией Красной площади и строительством Мавзолея В. Ленина.