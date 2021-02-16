РИАМО - 16 фев. Жители Москвы теперь будут обязаны компенсировать ущерб после уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, если их вина будет доказана, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

«Граждане и юридические лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, должны будут компенсировать полную стоимость их восстановления», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что размер фактических затрат исчисляется на основании методики, применяемой для расчета затрат на компенсационное озеленение при строительстве или реконструкции городских объектов.

Таким образом, горожанам нужно будет компенсировать стоимость посадочного материала, работ по высадке зеленых насаждений, а также ухода за ними в течение восстановительного периода, который составляет от 1 года до 10 лет в зависимости от вида зеленых насаждений.

Наибольшие компенсации выплачиваются на восстановление хвойных деревьев (ель, лиственница, пихта, сосна, туя) и особо ценных лиственных пород (акация белая, бархат амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан конский, клен, липа, орех и другие).