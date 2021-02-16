РИАМО – 16 фев. Новые требования к безопасности автомобиля во время прохождения техобслуживания ничего общего с безопасностью не имеют, указанные параметры машины можно проверить только на специализированной станции, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.

Ранее появился новый список от МВД РФ к безопасности машин при прохождении ТО. В новой редакции содержится свыше 80 требований к тормозам, фарам, рулевому управлению, шинам и колесам.

«Все эти пункты ничего общего с безопасностью дорожного движения на сегодняшний день не имеют. Все это можно проверить только на специализированной станции, оборудованной серьезной диагностикой. Мало того – той диагностикой, которую дает еще завод-изготовитель. У него вся информация о программном обеспечении», - сказал Субботин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что, по его мнению, новые правила позволят только автосервисам заработать деньги, а не заботиться о безопасности участников дорожного движения. ​

В России появились новые требования при прохождении техосмотра автомобиля>>