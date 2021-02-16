РИАМО - 16 фев. На месте бывшей промышленной зоны Октябрьское Поле на северо-западе города построят жилой дом, там же появятся два детских сада и школа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом рассчитан на 312 квартир. Новостройка появится в районе Щукино.

«В пристроенном корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену. Создание жилых объектов вместе с объектами социальной инфраструктуры — это наглядное решение задачи по повышению качества жизни», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Общая площадь объектов строительства составит порядка 174 тысячи квадратных метров. В стройку вложат около 14 миллиардов рублей.

«В целом подобные проекты могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.