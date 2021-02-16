РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В супермаркете микрорайона Климовск подмосковного Подольска 28-летний приезжий переклеил штрих-код с дешевого котла отопления на дорогой и пытался его купить, злоумышленника вычислила по камерам охрана, а задержали росгвардейцы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в супермаркет в микрорайоне Климовск. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что мужчина переклеил штрих-код с одного отопительного котла на другой более дорогой.

«После этого он прошел на кассу и попытался расплатиться за товар. Однако его вычислили по камерам видеонаблюдения. Правоохранители задержали 28-летнего ранее не судимого жителя города Кирова на выходе из торгового зала», - говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.