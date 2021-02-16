РИАМО - 16 фев. За последние сутки в Московской области от коронавирусной инфекции вылечились еще 864 пациента, за все время в результате лечения поправились 168 010 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 206 475 случаев заболевания Covid-19. При этом за сутки умерло 32 человека. Всего от коронавируса в Подмосковье скончались 4297 пациентов.

С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Московской области привились более 200 тысяч человек. Медики используют отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.

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16 ФЕВРАЛЯ

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.