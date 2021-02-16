РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. Строители завершили надвижку пролетного строения правой стороны строящегося путепровода через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД улица Фрунзе – улица Мира в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Процесс был разбит на три этапа и проводился в «технологические окна» – перерывы в движении поездов, согласованные с РЖД.

«Строительство путепровода ведется с осени 2018 года по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся в графике, завершить строительство планируется в конце этого года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций – порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом. Сначала пролетное строение собирается на стапеле, сооруженном по оси моста, а затем надвигается в пролет по специальным накаточным устройствам с использованием гидравлических домкратов.

«В ноябре 2020 года была выполнена надвижка левой части пролетного строения. В настоящий момент строители готовятся опустить пролет в проектное положение, затем они приступят к бетонированию плит проезжей части, устройству гидроизоляции, дорожной одежды, и при наступлении благоприятных погодных условий начнется укладка асфальтового покрытия. Параллельно на объекте продолжается переустройство инженерных коммуникаций и устройство локальных очистных сооружений», – отмечается в материале.

На дороге будут установлены система видеонаблюдения, две автобусные остановки и шумозащитные экраны. Перспективная пропускная способность автодороги составит порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. Четырехполосный путепровод длиной 158,8 метра строится в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит 2 километра.

«Новый путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, а также обеспечит дополнительный выезд на автомагистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство планируется в IV квартале 2021 года», – заключается в сообщении.