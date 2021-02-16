РИАМО - 16 фев. Из-за пандемии коронавируса доходы Государственного исторического музея сократились на треть по сравнению с 2019 годом, сообщил директор музея Алексей Левыкин.

«Доходы упали на одну треть от результатов 2019 года, и это сопоставимо с посещаемостью, которая также упала на одну треть», - сказал Левыкин.

Он добавил, что подобные потери характерны для всех музеев России.

Ранее музеи в Москве были закрыты из-за пандемии коронавируса. Они смогли возобновить работу в конце января.

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