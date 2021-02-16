РИАМО - 16 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас дата проведения послания главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию не определена, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков, комментируя возможную дату послания говорил, что проведение данного мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России.

«Не было никаких планов на февраль, пока с датой еще не определились, как только определимся, мы сообщим об этом», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что послание было перенесено с февраля.

В 2020 году Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 15 января.​