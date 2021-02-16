РИАМО - 16 фев. Повсеместное ношение масок способно остановить распространение коронавируса в очень короткие сроки, однако более важной мерой является вакцинация населения, сообщил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если мы все наденем маски и 14 дней их поносим, все до единого, то этого хватит, чтобы остановить процесс (распространения Covid-19 - ред.). Но когда мы их снимем, он запустится заново», - сказал Онищенко.

Он отметил, что эффективность данной профилактической меры подтверждает опыт Китая.

«Нам даже и фантазировать на эту тему не надо. Для нас главное - вакцинация. То есть мы переводим нашу защиту от неспецифического средства защиты, то есть маски, к специфическому», - заключил Онищенко.

С начала пандемии в России выявили 4 099 323 случая инфицирования Covid-19, скончались 80 979 пациентов, выздоровели 3 624 663 человека. С 18 января в стране началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее Онищенко назвал создание отечественных вакцин от коронавирусной инфекции более значимым событием для человечества, чем некоторые достижения в сфере космонавтики.​

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16 ФЕВРАЛЯ

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.