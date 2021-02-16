РИАМО - 16 фев. В Подмосковье за сутки выявили 643 случая заболевания коронавирусом, всего в регионе зарегистрировано 206 475 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки выздоровело 864 пациента, умерло 32 человека. Всего за пандемию скончались 4297 человек, выздоровели после лечения 168 010 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции свыше 200 тысяч человек привились препаратом «Спутник V» в Московской области.

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