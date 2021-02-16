РИАМО - 16 фев. С 15 февраля по 7 марта 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в подмосковных лагерях, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Дети будут отдыхать в лагерях «Имени 28-ми героев Панфиловцев» и «Звонкие голоса».

«Дети в трудной жизненной ситуации отправились в наши подведомственные лагеря на 21 день. Помимо творческих программ для детей организовано онлайн-обучение с педагогами в соответствии со школьной образовательной программой», - сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В текущем году планируется оздоровить более 48 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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