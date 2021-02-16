РИАМО – 16 фев. Реклама вредных продуктов питания приводит к серьезным заболеваниям у российских детей, сообщил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Безответственная реклама, которая идет по нашему телевидению, колы, сникерсов, чипсов дает следующую картину. У нас у значительного числа детей сформированы патологические пищевые привычки», - сказал Онищенко.

Он отметил, что среди таких привычек — избыточный по калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, простых углеводов, множественные неупорядоченные перекусы.

«К чему это приводит? Это элементарно обусловленные заболевания. За 2011-2018 годы распространенность ожирения среди детей возрастала на 28,4%, а у подростков на - 66,5%. Рост заболеваемости сахарным диабетом составил 47% и 50% соответственно», - отметил Онищенко.