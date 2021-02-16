РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Свыше 250 спортсменов на данный момент зарегистрировались для участия в лыжной гонке, которая пройдет 22 февраля в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске, сообщил начальник отдела развития музея-усадьбы Андрей Рамеев.

На территории музея-усадьбы «Архангельское» 22 февраля пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам классическим стилем. Принять участие могут как профессиональные лыжники, так и любители, без возрастных ограничений.

«Мы ограничили количество участников до 350. На данный момент уже зарегистрировались более 250 лыжников. Возраст участников – от 2015 года рождения и младше до 1970 года рождения и старше», – сказал Рамеев.

Он отметил, что в 21 веке это будут первые спортивные соревнования на территории музея-усадьбы. А вот в 20 веке здесь нередко проводили лыжные гонки.

В нынешнем году в Быковой роще обустроили лыжную прогулочную трассу. Территорию благоустроили в 2019 году к 100-летию музея. Здесь создали тропиночную сеть, площадки для детей, лекторий, провели освещение.

«Трассу протяженностью 2,5 километра проложили в начале января и с тех пор ее поддерживаем. Лыжня проходит по живописному сосновому бору среди высоких деревьев», – сказал Рамеев.

После обильных снегопадов, прошедших в минувшие выходные, на трассу вышла техника для повторной утрамбовки и нарезки лыжни. Процедуру повторят непосредственно перед соревнованиями.

Для соревнований обустроят трассы протяженностью от 500 метров для детей до 2 километров для взрослых. Максимальный соревновательный круг – 8 километров.

Победителей соревнований ждут памятные подарки и дипломы. Кроме того, им вручат абонементы на посещение экспозиций музея-усадьбы «Архангельское».

Покататься на лыжне на территории бывшей княжеской усадьбы можно и вне соревнований. Для этого достаточно приобрести билет в парк. Нужно учитывать, что на территории нет проката инвентаря, так что лыжи необходимо привозить с собой.

Лыжные соревнования пройдут в «Архангельском» 22 февраля, начало в 12:00. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке на официальном сайте музея-усадьбы.