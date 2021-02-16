РИАМО – 16 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в текущем году парад Победы точно пройдет, сообщает ТАСС.

В 2020 году парад Победы 9 мая был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Парад будет - это однозначно», — сказал Песков.

В 2020 году парад Победы состоялся 24 июня. Эта дата была приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году. Всего в параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 самолетов и вертолетов.​​

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