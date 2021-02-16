РИАМО - 16 фев. Пожарные потушили возгорание в бытовках в поселке Мосрентген в новой Москве, сейчас они охлаждают емкости на АЗС, которые разгерметизировались из-за пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу: улица Адмирала Корнилова, дом 62. Там загорелись бытовки. Из-за возгорания разгерметизировались две емкости на расположенной рядом АЗС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают охлаждение емкостей.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.