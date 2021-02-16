РИАМО - 16 фев. В столице утвердили проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (будущий МЦД-4), в его рамках построят два пешеходных перехода в районе Дорогомилово, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути построят в районе дома №22 по Киевской улице. От нового перехода до станции метро «Студенческая» обустроят навесы («сухие ноги»), которые защитят пешеходов от дождя, снега и палящего солнца», — говорится в сообщении.

Благодаря новому переходу станцией метро «Студенческая» смогут воспользоваться работники организаций, которые находятся в районе пересечения Третьего транспортного кольца и Бережковской набережной.

Второй переход через железную дорогу и проспект Генерала Дорохова построят с внешней стороны ТТК. Он соединит жилой микрорайон Сетунь со станцией метро «Кутузовская».