РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. АО «Мособлэнерго» повысило качество электроснабжения поселков Токарево и Чкалово в подмосковных Люберцах, их подключили по новой схеме, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«АО «Мособлэнерго» повысило качество электроснабжения поселков Токарево и Чкалово Люберецкого городского округа. Потребители подключены по новой схеме от двухсекционного распределительного пункта РП-51, который был построен в 2020 году в рамках инвестиционной программы», - говорится в сообщении.

РП-51 подключен от разных центров питания подстанции №309 «Болятино» 110 киловольт - фидера 46Б - и вновь построенной кабельной линии с изоляцией. В результате работ по повышению надежности электроснабжения потребителей существенно увеличилось напряжение в сетях компании - на шинах 0,4 киловольта трансформаторной подстанции напряжение приведено к соответствию требований ГОСТ.

Все строительно-монтажные работы, а также регулировка уровней напряжения и приведение его к нормативным значениям были завершены в срок.

До 2020 года электроснабжение поселков Токарево и Чкалово было ненадежным. Ранее принятая схема электроснабжения осуществлялась по фидеру 46Б от подстанции «Болятино» по кабельной линии, часть которой проходила по линии под Новорязанским шоссе.

В случае повреждения линии потребители могли оставаться на длительное время без электричества, так как отсутствовала резервная схема. Подача электроэнергии в случае технологических нарушений осуществлялась посредством подключения передвижных дизельных электростанций АО «Мособлэнерго».