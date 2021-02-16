РИАМО - 16 фев. Около 3 миллиардов рублей выделили на стимулирующие выплаты медработникам столичных коронавирусных стационаров в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Выплаты осуществляются в следующих размерах: работникам стационаров — врачам в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу в размере 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Врачи станции скорой помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые оказывали экстренную помощь и занимались медицинской эвакуацией, получат 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 30 тысяч рублей в месяц.

Врачи амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляли новые случаи заражения коронавирусом и проводили наблюдение пациентов на дому, получат 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей в месяц.

Врачи, которые выполняли КТ-исследования, получат 30 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 25 тысяч рублей в месяц.

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Текстовая трансляция

16 ФЕВРАЛЯ

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.