РИАМО - 16 фев. Около 3 миллиардов рублей выделили на стимулирующие выплаты медработникам столичных коронавирусных стационаров в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Выплаты осуществляются в следующих размерах: работникам стационаров — врачам в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу в размере 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.
Врачи станции скорой помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые оказывали экстренную помощь и занимались медицинской эвакуацией, получат 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 30 тысяч рублей в месяц.
Врачи амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляли новые случаи заражения коронавирусом и проводили наблюдение пациентов на дому, получат 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей в месяц.
Врачи, которые выполняли КТ-исследования, получат 30 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 25 тысяч рублей в месяц.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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16 ФЕВРАЛЯ
- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
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