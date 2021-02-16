РИАМО – 16 фев. Столичный мировой суд назначил на 20 февраля следующее заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Согласно процессуальным нормам, на этом заседании оппозиционер выступит с последним словом, затем ему вынесут приговор.

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 по московскому времени», - сказала судья на заседании во вторник.

Ранее Навальный разместил в Telegram и Twitter видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию России. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.

СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по подозрению в клевете на ветерана. Блогеру грозит штраф или обязательные работы.

Сторона обвинения просит признать оппозиционера виновным в инкриминируемом деянии, а также назначить ему штраф в размере 950 тысяч рублей. Сам Навальный своей вины не признает и настаивает на оправдательном приговоре.