РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В четвертом туре Кубка Московской области по лыжным гонкам спортсмены из Люберец заняли призовые места, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования прошли в парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец Артем Барков и Дарья Ветошкина стали обладателями золотой и бронзовой медалей соответственно в четвертом туре Кубка Московской области по лыжным гонкам. Барков стал лучшим в гонках свободным стилем на дистанции 3 километра. Ветошкина завоевала бронзовую медаль в этой же категории», - говорится в сообщении.

Также в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 3 километра свободным стилем четвертое место заняла спортсменка из Люберец Полина Якушина в возрастной категории 2007-2008 годов рождения.

В соревнованиях поучаствовали более 600 спортсменов из Московской области.