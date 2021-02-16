РИАМО - 16 фев. В этом году в Московской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать свыше 40 тысяч школьников и выпускников прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Свыше 40 тысяч ребят из Подмосковья подали заявление на сдачу ЕГЭ в этом году, из них более 35 тысяч ребят – выпускники текущего года, остальные – выпускники прошлых лет», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, подготовка к ЕГЭ уже идет полным ходом. В 2021 году будут изменения в системе сдачи госэкзамена.

«ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вуз. Те, кто в вуз идти не планируют, будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. На сайте ФИПИ уже размещена демоверсия экзамена – можно начинать подготовку. Все испытания в регионе будут проходить со строгим соблюдением мер безопасности – это особенно важно», – подчеркнула Каклюгина.

В этом году ЕГЭ проведут с 31 мая по 2 июля.