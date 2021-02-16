РИАМО - 16 фев. В Москве выделили гранты для медучреждений на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей в этом году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2021 году известные детские больницы Москвы Морозовская ДГКБ и НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей», - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. В 2014 году в Морозовской больнице создали центр детской гематологии и онкологии. Специалисты проводят в медучреждении различные виды лечения детей со онкозаболеваниями.

Также там работает единственное в столице отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Специалисты отделения проводят молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, формируют современную генетическую лабораторию и подбирают доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга.

В составе НПЦ специализированной медпомощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого есть онкоотделения, где медики используют инновационные технологии онкохирургии, часть из никоторых были применены в детской онкопрактике впервые в России и в мире.

Гранты помогут медучреждениям продолжить проведение исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии.