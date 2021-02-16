РИАМО - 16 фев. Объединение умственной и физической активности в школах может повысить эффективность учебного процесса, сообщил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он отметил, что долгое сидение за партой неблагоприятно сказывается на здоровье школьников.

«Например, (можно проводить - ред.) обучение не в классе, а в спортзале. Соединить физическую и умственную работу», - сказал Онищенко.

Он также призвал подключить к обсуждению данного вопроса родительское сообщество.

«Давайте включать в эту работу родителей, проводить с ними разъяснительную работу», - заключил Онищенко.