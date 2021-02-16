РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Участники посвященного годовщине вывода войск из Афганистана митинга в подмосковных Люберцах возложили цветы к памятнику «Ангел-хранитель», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Во вторник в Люберцах прошел памятный митинг.

«Сегодня мы с вами чествуем наших ребят, которые в те тяжелые годы, зачастую ценой своей жизни, отстаивали интересны другого государства, выполняя интернациональный долг. Многие из них не вернулись. Сегодня рядом с нами родители тех ребят, что не вернулись с поля боя, и я очень благодарна тем, кто объединяет участников тех тяжелых событий», - сказала первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

Она призвал помнить о подвиге солдат. Также Назарьева пожелала добра и мирного неба над головой всем присутствующим.

В конце памятного митинга все участники возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутной молчания.