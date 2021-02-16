РИАМО - 16 фев. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы пройдет 17 февраля, сообщает ТАСС.
Предыдущее совещание Путина с руководителями фракций Госдумы прошло в октябре 2020 года.
«Да, она действительно будет», - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, состоится ли 17 февраля встреча главы государства с лидерами думских фракций.
Он добавил, что пока не определена дата оглашения послания президента Федеральному Собранию.
Путин коснется темы выборов в Госдуму в ежегодном послании Федеральному собранию>>
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