РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в подмосковном Подольске, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

15 февраля текущего года годовалый мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванной.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.