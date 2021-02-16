РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Более 1 тысячи жителей городского округа Щелково прошли оба этапа вакцинации против коронавируса, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Прививка состоит из двух компонентов, которые применяют с разницей в 21 день. Это делается для достижения максимальной иммунной реакции. Вакцинация проводится в поликлиниках округа. Записаться на нее можно через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или непосредственно в поликлинике», - говорится в сообщении.

Кроме того, сделать прививку можно в мобильном пункте на территории ТЦ «Глобус» без предварительной записи - необходимы только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит по субботам с 9:00 до 14:00 в порядке живой очереди.

Также бригады медиков посещают предприятия и учреждения округа, где желающие могут пройти вакцинацию.