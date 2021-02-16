РИАМО – 16 фев. Разработка российскими учеными вакцин от коронавирусной инфекции является более значимым событием для мира, чем некоторые достижения в сфере космонавтики, сообщил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

Он отметил, что всего в России три вакцины, договоры на их производство заключили два десятка стран.

«Мы демонстрируем, что наша технология, несмотря ни на что, эффективно работает», - подчеркнул Онищенко.

Мутации коронавируса

По его словам, хотя Covid - консервативный вирус, сейчас обсуждается появление новых штаммов.

«Сейчас интенсивность мутаций очевидно возросла. Ему стало неуютно. Ему не так вольготно, он старается выживать. И, встречаясь с иммунным ответом, дает на него реакцию и мутирует. Но пока строгих научных данных, что этот новый подтип (в Англии - ред.) преодолевает иммунный ответ, нет. Я призываю всех прививаться, такие возможности есть», - рассказал Онищенко.

Коронавирус в мире

Онищенко добавил, что более 109 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали по всему миру. Средняя по миру интенсивность эпидемического процесса - 1,4 тысячи на 100 тысяч населения.

Онищенко отметил, что на первом месте по интенсивности США, она там почти в четыре раза выше.

«В нашей стране почти 2,8 тысячи (интенсивность эпидемического процесса на 100 тысяч населения – ред.), что выше среднего по миру», - уточнил Онищенко.

По его словам, средняя летальность составляет 2,21 на 100 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

16 ФЕВРАЛЯ

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.